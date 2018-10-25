Полицейский в Туапсе вынес из подтопленного детского сада 13 детей. Фото

Всего из детского учреждения «Голубая стрела» эвакуировали 90 детей.

Лейтенант полиции Степан Мерзликин 24 октября в свободное от службы время пришел к детскому саду «Голубая стрела» на улице Деповской, чтобы забрать своего ребенка. Из-за резкого ухудшения погоды уровень воды на территории дошкольного учреждения стал очень высоким.

Сотрудник полиции вместе с работниками детского сада начал выносить детей и передавать их прибывшим специалистам МЧС России.

Всего из детского учреждения эвакуировали 90 детей, 13 из которых вынес лично полицейский. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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