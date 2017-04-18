Полицейские Адыгеи задержали подозреваемого в краже инкассатора

В Адыгее полицейские в апреле задержали подозреваемого в краже более 5 млн рублей. Деньги исчезли из сумки инкассатора, когда их перевозили из автосалона в банк.

Купюры пропали прямо во время перевозки в инкассаторской машине. Предполагаемый злоумышленник — сотрудник службы с десятилетний стажем. Он дождался, пока его коллеги отвернутся, перерезал веревку, а затем аккуратно ее склеил.

Подозреваемого арестовали. На допросе он сознался в краже и рассказал, что часть суммы уже потратил на покупку квартиры и автомобиля. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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