Полицейские начали подготовку к футбольному матчу на стадионе «Краснодар»

Полицейские Краснодара готовятся к футбольному матчу чемпионата России, который пройдет 9 апреля. Горожане примут столичный ЦСКА на стадионе «Краснодар».

На игре будут усилены меры безопасности. Порядок обеспечат сотни полицейских, бойцов Росгвардии и казаков. На матч планируют приехать более 3 тыс. болельщиков из других городов. Уже усилены меры безопасности в аэропорту, на вокзалах и семи въездах в столицу Кубани.

В свою очередь, руководство клуба «Краснодар» просит любителей футбола не брать на стадион пиротехнику и соблюдать правила поведения, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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