Полиция разыскивает подравшихся в парке «Краснодар» женщин

Инцидент произошел днем 10 апреля в парке около стадиона ФК «Краснодар».

«На основании выявленной в интернете информации о драке женщин в парке «Краснодар» сотрудниками городской полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Полиция Краснодара рекомендует участникам конфликта самостоятельно связаться с правоохранительными органами по телефону 8 (861) 250 87 76 или явиться по адресу: улица Домбайская, 10/1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» подрались две женщины, чьи дети во время игры столкнулись. Видеозапись драки опубликовали в социальных сетях очевидцы.