Полиция Армении восстановила вход и выход в российское посольство, несколько человек арестованы

<img src="/wp-content/uploads/2023/09/ac219d319d2726323b1b32cc8014371d.jpg" title="Армянская полиция восстановила вход и выход в российское посольство, несколько человек были арестованы" alt="Армянская полиция восстановила вход и выход в российское посольство "было арестовано несколько человек", пишет "Report".

Однако никакой информации о точном количестве арестованных предоставлено не было.

Напоминаем, что по данным По информации Минздрава Армении, в ходе протестов против правительства пострадали более 30 человек.

Напоминаем, что въезд и выезд к зданию посольства России в Ереване были заблокированы со стороны протестующих. Дипломатическая миссия направила ноту в МИД Армении с просьбой принять меры.