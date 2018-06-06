Полиция будет выявлять таксистов-мошенников в период ЧМ по футболу

Правоохранительные органы будут активно мониторить ситуацию с мошенничеством со стороны таксистов во время проведения мундиаля в России.

Об этом рассказал первый замначальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России, генерал-майор полиции Антон Гусев.

«Мы регулярно работаем по теме таксистов, которые работают незаконно. У нас было несколько случаев на Кубке конфедераций, когда наших гостей эти люди подвозили за огромные деньги. Мы привлекали их к ответственности за мошенничество», — сказал Гусев.

По его словам, мониторинг будет вестись и дальше, мошенников будут привлекать к ответственности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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