Полиция и СК не подтвердили задержание третьего подозреваемого в стрельбе на посту ДПС в Краснодаре

Ранее о задержании 25-летнего Дмитрия Карачкина сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю ответили, что информацию о задержании третьего подозреваемого не распространяли. Других комментариев и подробностей по этому делу в пресс-службе ведомства пока нет.

В пресс-службе регионального ГУ МВД заявили, что информацию СМИ о задержании Карачкина не комментируют.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ряд СМИ сообщил о том, что Дмитрий Карачкин был задержан вечером 30 августа в районе Ейского шоссе.

Стрельбу по полицейским злоумышленники открыли 28 августа. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того, чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать.

Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

Водителя 21-летнего Никиту Медведева задержали в ночь на 30 августа. В Интернете появилось видео операции.

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