Полиция Краснодара в пасхальные дни будет работать в усиленном режиме

30 марта в 11:59

Вопрос антитеррористической защищенности православных храмов обсудили 30 марта на заседании в мэрии столицы Кубани.

Как отметили на совещании, рабочая группа АТК с 26 февраля по 16 марта провела мониторинг 45 православных храмов города на предмет эффективности организации в них охраны, пропускного режима, наличия технических систем безопасности, оповещения и экстренной связи с полицией и спасательными службами.

Все обследованные храмы имеют паспорта безопасности, оборудованы необходимыми техническими средствами. Во время празднования Пасхи сотрудники полиции, казаки и дружинники возьмут их под усиленную охрану.

Как рассказал начальник УМВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко, гарнизон полиции в пасхальные дни переведут на усиленный вариант несения службы. Задействуют следственно-оперативные группы, контрольно-постовые наряды, которые будут дежурить на улицах города.

Мэр Евгений Первышов обратил внимание на работу всех служб в Родительский день, когда горожане посещают кладбища. Он поручил еще раз отработать схемы организации дорожного движения около погостов и принять все меры по обеспечению санитарного порядка и безопасности горожан в этих местах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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