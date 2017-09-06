Полиция Кубани объявила в розыск пятерых опасных преступников

Мужчин подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Полиция разыскивает уроженца Кропоткина 24-летнего Сергея Сапелкина, уроженца Краснодара 25-летнего Никиту Клевцова, 23-летнего Ивана Львова и 24-летнего Кирилла Донченко из Новороссийска, а также 24-летнего Александра Лобаса из Каневского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят звонить по телефонам 8 (900) 241-29-68, 8 (918) 437-64-98, 02 или обращаться в ближайший отдел полиции.

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