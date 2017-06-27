Полиция: мужчина с сыном упали с обрыва в Анапе без квадроцикла

Пострадавшими оказались 43-летний житель Казани и его 15-летний сын.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что со спуска в районе Лысой горы упали два человека. На место прибыл участковый и бригада скорой помощи. По словам упавшего мужчины, никакого транспортного средства у них не было, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После опроса приезжие были доставлены в медицинское учреждение. По факту проводится проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее появилась информация, что мужчина с мальчикам упали с обрыва, катаясь на квадроцикле.

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