Полиция начала проверку по факту нападения на съемочную группу «Ревизорро» в Сочи

Инцидент, который произошел в Bridge Resort во время съемок программы, также прокомментировали сотрудники отеля.

«По данным обстоятельствам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

По словам генерального менеджера отеля Bridge Resort Сергея Тыщенко, съемочная группа грубо ворвалась в служебные помещения, не предъявив удостоверений, паспортов и медицинских книжек. Сотрудники отеля вызвали полицию. Тыщенко пояснил, что меры принимали в соответствии с инструкцией, переговоры шли 20 минут. По его мнению, видео отражает только негатив со стороны сотрудников отеля, так как «Ревизорро» — провокационная передача и охотится за сенсацией.

«Сразу после конфликта мы предложили встретиться с продюсером программы, с оператором. Ознакомили с порядком нашей работы, предоставили необходимую информацию. Но они сказали, что их это не интересует. Я в присутствии полиции объяснял, что мы не даем согласия на публикацию фото- и видеоизображения никого из наших сотрудников. Мы отправим претензию в телеканал «Пятница» и в контролирующие органы. Дальше будут работать юристы», — рассказал Тыщенко.

Генеральный менеджер отеля добавил, что момент драки не застал, он прибыл на десять минут позже инцидента. Тыщенко считает, что «эмоциональный перегиб» был с обеих сторон, однако ситуацию представили однобоко. В отеле проведут разбирательство и дадут оценку действий службы безопасности и ЧОПа, пишет «Комсомольская правда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи напали на съемочную группу «Ревизорро» и ведущую Настасью Самбурскую.

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