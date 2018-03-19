Полиция не возбудила дело против жителя Кубани, помывшего машину котом

По данным правоохранителей, животное не пострадало, и оснований для уголовного дела нет.

Полиция разыскала мужчину, который, как следует из размещенного в Интернете видеоролика, мыл автомобиль котом. Выяснилось, что хозяин таким образом наказал своего питомца.

«Отказано в возбуждении уголовного дела. Умысла на причинение вреда животному не было, животное не пострадало. Сделано было в шутку: кот заляпал лапами машину, и хозяин, чтобы наказать его, напугал кота водой и «протер» им капот», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после публикации ролика в Интернете, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в феврале в Гулькевичском районе. Запись, на которой видно, как мужчина протирает котом капот машины, выложили в соцсети.

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