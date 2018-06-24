Полиция не зафиксировала нарушений порядка на матче ЧМ-2018 Швеция — Германия в Сочи

Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — говорится в сообщении полиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Германии на последних минутах матча в Сочи смогла одолеть команду Швеции со счетом 2:1. Встречу между сборными Германии и Швеции 23 июня посетили 44 тыс. 287 человек.

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