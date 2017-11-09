Полиция оштрафовала нарушителя на Lexus в Ейске

Автомобиль ехал по дороге, предназначенной для одностороннего движения, и проигнорировал требования сотрудника полиции об остановке.

В ходе проверки правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 48-летний местный житель. В его отношении составили два протокола об административных нарушениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчине назначили штраф на сумму 5,5 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нарушителя на Lexus сняли на видео местные жители. Сотрудник полиции пытался остановить водителя, однако автомобиль увеличил скорость и скрылся с места.

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