Полиция Пермского края закупит на Кубани более 720 компьютеров

ГУ МВД по Пермскому краю провело аукцион на поставку комплектов персональных ЭВМ с максимальной стоимостью закупки в 35,95 млн рублей.

Всего в полицю по контракту должно поступить 722 комплекта, состоящих из системного блока, монитора, клавиатуры и компьютерной мыши, не дороже 49 тыс. рублей каждый. Поставка должна состояться до 25 декабря 2018 года.

Согласно протоколу, размещенного в единой информационной системе госзакупок, для участия в аукционе подали заявки две компании — краснодарское ООО «Диозор» и московское ООО «Мерлион технологии». Обе заявки были признаны соответствующими требованиям конкурсной документации. В результате победителем была признана кубанская компания, предложившая более низкую стоимость контракта — 34,87 млн рублей.

ООО «Диозор» зарегистрировано в Лабинске Краснодарского края в 2017 году, за год стало поставщиком по трем контрактам на общую сумму в 1,18 млн рублей, пишет РБК.

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