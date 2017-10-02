Полиция проведет проверку после публикации видео с избиением ребенка в Краснодаре

Инцидент произошел 1 октября в микрорайоне Гидростроителей.

В социальных сетях появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной на одной из детских площадок. На записи видно, как взрослый мужчина подходит к группе детей и бьет сначала одного мальчика, а потом второго. При этом первый ребенок от удара падает на землю. После этого к злоумышленнику подходят еще несколько взрослых людей, которые пытаются вмешаться в конфликт, а пострадавший мальчик встает и уходит.

По данным СМИ, пострадавшему ребенку девять лет. Он вместе с друзьями вышел погулять во двор и поссорился там со сверстником. Дети подрались, после этого другой участник конфликта вернулся на площадку с отцом, который таким образом решил заступиться за своего сына. Родители пострадавшего мальчика намерены обратиться в полицию.

«По факту произошедшего в полиции начали проводить проверку, во время которой установят место произошедшего, обстоятельства и участников», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник