Полиция проверит видео, на котором краснодарец помыл собаку на автомойке

Запись появилась в соцсетях 18 сентября.

Мужчина направил струю воды из мойки высокого давления на своего пса. На записи слышно, как животное воет.

По словам очевидцев, хозяин мыл собаку пеной и водой в течение пяти минут. Мужчине пытались сделать замечание, он ответил, что это не больно. Большинство пользователей в соцсетях пришли к мнению, что такой сильный напор воды может серьезно травмировать животное. Заинтересовалась кадрами и полиция.

«По выявленным в соцсети видеоматериалам проводится проверка. По результатам будет вынесено процессуальное решение», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Пока о состоянии пса ничего не известно.

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