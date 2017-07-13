Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве девочки в Новороссийске

Тело ребенка нашли 13 июля в лесополосе поселка Мысхако.

Правоохранители обнаружили школьницу после трех дней поисков. О пропаже дочери ее мать заявила в полицию еще 10 июля. Девочка гостила у бабушки, вечером отправилась домой, но так и не дошла. Через несколько часов мать обратилась в полицию. Следователям удалось выяснить, что к исчезновению имеет отношение 26-летний житель Новороссийска.

«Он был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства. В результате работы с ним полицейские получили информацию, при проверке которой в указанном задержанным месте было обнаружено тело девочки», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

По данным краевого следственного комитета, подозреваемый встретил школьницу в Ленинском парке. Позже за ними заехал еще один мужчина. Они пообещали на машине отвезти девочку к морю, но вместо этого направились в безлюдное место — к виноградникам, где подозреваемые изнасиловали и убили свою жертву. Задержанный уже дает показания, а второго подозреваемого — это 29-летний уроженец Азербайджана Ализаде Гисмат Али-оглы — разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело. Всех, кому известно что-либо о местонахождении подозреваемого, просят звонить по телефонам 102 или +7(8617)26-73-00, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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