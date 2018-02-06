Полиция разыскивает виновника массового ДТП в Краснодаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла 5 февраля в 22:45 на улице Трамвайной.

«Водитель ВАЗ-2110 двигался по улице Трамвайной в сторону Мачуги. Он зацепил зеркало автомобиля Volkswagen, а затем проехал на запрещающий сигнал светофора и на пересечении с Селезнева врезался в Opel, который поворачивал налево. Иномарку, в свою очередь, отбросило на Hyundai. После этого «десятка» отлетела в металлическое дорожное ограждение и перевернулась на крышу. В итоге машина повредила 6-метровый участок ограждения. Виновник ДТП с места скрылся», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В ВАЗе на заднем сиденье находился пассажир. Ему помогли выбраться водители машин, попавших в ДТП. Личность пострадавшего установили — это 25-летний житель поселка Знаменского. Он получил ушиб головы и рваную рану уха. Прибывшие медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Правоохранители установили, что «десятка» принадлежит жительнице Адыгейска. Виновник ДТП разыскивается.

По словам очевидцев, мужчина был пьян.

«Эту версию выдвинули водители, которые помогали выбраться пассажиру. Они почувствовали из машины запах алкоголя», — отметил Коноваленко.

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