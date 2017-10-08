Полиция: трамвай в Краснодаре не обстреливали

В УМВД краевой столицы 8 октября опровергли сообщения, что накануне неизвестные обстреляли трамвай, двигавшийся по маршруту № 8.

«В полицию поступило сообщение о том, что на пересечении Офицерской и Коммунаров в трамвае № 8 разбили стекло. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили водителя и кондуктора, которые пояснили, что несколько подростков кинули в окно камень и убежали», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В УМВД отметили, что никто в трамвай не стрелял. Сейчас правоохранители устанавливают личности подростков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в соцсетях очевидцы сообщили, что в Краснодаре неизвестные выстрелили в окно трамвая.

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