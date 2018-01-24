Полиция установила личность бросившей ребенка в Новороссийске женщины

По словам матери найденной семимесячной девочки, она боялась гнева сожителя, поэтому скрывалась. Такую версию 24 января она рассказала правоохранителям.

Жительница села Глебовское сообщила в полицию, что обнаружила рядом с мусорным баком ребенка. Девочку забрали врачи. В реабилитационный центр увезли ее четырехлетнего брата. Как сообщили в краевой прокуратуре, отец детей в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения и никак не мог объяснить произошедшее. Его супругу искали в течение суток, она сама пришла в полицию. Отец вышел на связь и все произошедшее прокомментировал по телефону.

«Ребенок находился дома, рядом со мной. Приехали сотрудники полиции и забрали ребенка», — рассказал отец ребенка Сергей.

По первоначальной версии, местная жительница нашла девочку около мусорного бака. Но следователи выяснили новые обстоятельства происшествия. Ребенок находился около калитки ее дома, а рядом — спящий глава семейства.

«Заявителем являлась местная жительница 1967 года рождения. Она историю с обнаружением ребенка выдумала с целью привлечения внимания правоохранительных органов и органов опеки города к ситуации с родителями девочки, которые должного воспитания и содержания не оказывали», — сообщил заместитель руководителя Следственного отдела по Новороссийску СК РФ по краю Сергей Фомин.

По словам женщины, которая подала заявление, она сделала это из благих побуждений. Родители ребенка злоупотребляют алкоголем. Сейчас девочка находится под присмотром медиков. Ее состояние не вызывает опасений. Правоохранители продолжают разбираться в подробностях происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что в Новороссийске 22 января местная жительница, выбрасывая мусор, услышала детский плач. Рядом с одним из контейнеров она якобы обнаружила семимесячного ребенка, о чем незамедлительно заявила в полицию. По словам очевидца, ребенок — дочь ее соседей.

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