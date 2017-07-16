Полиция установила личности напавших на российских туристов в Абхазии

Один из подозреваемых задержан, местонахождение второго устанавливается.

«Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство одного из них 11 июля в Гудаутском районе, установлены. Один из них задержан, в отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания. В интересах следствия фамилии подозреваемых не называются», — сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

Он отметил, что данные о подозреваемых будут сообщены, как только будет собрана доказательная база.

«Я уверен, что это преступление в ближайшие дни будет раскрыто. Это дело чести каждого правоохранителя», — цитирует секретаря Совбеза Абхазии ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии 11 июля убили туриста из России. Нападение произошло на берегу моря. Нападавшие также похитили двух женщин, которых впоследствии освободили правоохранители. Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело. МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников. СК России возбудил уголовное дело.

Вернуться на ленту

Источник