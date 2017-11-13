Полиция уточнила информацию о жертвах в ДТП с Land Rover в Краснодаре

Авария произошла ночью 13 ноября на пересечении улиц Тургенева и Гагарина.

«В результате ДТП от полученных травм на месте скончались двое пассажиров отечественной легковушки — 27-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Водитель ВАЗа доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Виновник аварии — водитель внедорожника — доставлен в отдел полиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, автомобиль Land Rover проехал на красный сигнал светофора на перекрестке и столкнулся с ВАЗ-2114. Очевидцы сообщили, что водитель иномарки скрутил номера на своей машине и скрылся с места ДТП, нарушителя нашли в течение часа. В результате медосвидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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