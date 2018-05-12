Полиция: в Краснодаре драку устроили глухонемые мужчины

Стали известны подробности драки, которая произошла на улице Ставропольской вечером 11 мая.

«В 21:00 в полицию поступило сообщение о конфликте во дворе жилой многоэтажки, расположенной на улице Ставропольской 153/3. Очевидцы сообщили о том, что двое мужчин избили третьего, а также выстрели в его сторону из аэрозольного пистолета. При этом дебоширы на требования случайных очевидцев не реагировали, после чего скрылись», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Через 10 минут сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались глухонемые граждане, как и сам пострадавший.

«Аэрозольный пистолет изъяли, все участники инцидента доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, ранее оппоненты знакомы не были, конфликт произошел якобы из-за того, что потерпевший начал приставать к девушке одного из своих обидчиков», — уточнил Коноваленко.

По факту драки проводится проверка.

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