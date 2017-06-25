Полиция задержала краснодарца, сообщившего о минировании Oz mall

О том, что торговый центр якобы заминирован, сообщил 20-летний ранее судимый молодой человек.

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в ходе которого был задержан местный житель. Ранее его уже привлекали за аналогичное преступление, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

А администрации Oz mall пояснили, что после сообщения о взрывном устройстве проверка всех помещений сотрудниками ФСБ и МЧС проходила в течение двух с половиной часов. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 июня очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре. Полиция проверила сообщение о подозрительном предмете в Oz mall, однако не нашла подтверждений этой информации.

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