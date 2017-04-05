Полиция задержала сообщившего о минировании ТЦ «Галерея» в Краснодаре

Сотрудники полиции в апреле задержали злоумышленника, который сообщил о готовящемся взрыве в ТЦ «Галерея» в Краснодаре.

«Личность сообщившего о минировании торгово-развлекательного центра установлена. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 4 апреля из-за сообщения о готовящемся взрыве в ТЦ «Галерея» эвакуировали 4,5 тыс. человек. Здание и территорию обследовали кинологи с собаками. В результате проведенной проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал усилить меры безопасности в торговых центрах.

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