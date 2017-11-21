Полиция заявила о 16 «заминированных» зданиях в Краснодаре

Проверки всех зданий завершены, взрывоопасные предметы не обнаружили.

«Днем 21 ноября телефонные террористы сообщили о минировании 16 зданий, в том числе торговых центров и городской мэрии. При звонках использовали голос, обработанный с помощью компьютерных программ», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице 21 ноября эвакуировали сотрудников мэрии Краснодара, посетителей ТЦ «Галерея», ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и ТЦ «Галактика», учеников школы № 66 и студентов двух вузов. Из-за оцепления ТЦ «Галерея» затруднено движение в центре Краснодара.

В мэрии попросили горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие сотрудникам полиции и службам безопасности. По данным источника в правоохранительных органах, сообщения о минировании зданий в Краснодаре поступили из-за границы. Ранее сообщалось, что звонки поступили по 11 адресам.

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