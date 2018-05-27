Полиция: жизни и здоровью найденных в абинском лесу подростков ничего не угрожает

В их отношении никаких противоправных действий не совершалось.

Двух мальчиков, заблудившихся в лесу Абинского района, разыскали волонтеры, входящие в одну из поисковых групп, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ближайшее время несовершеннолетние будут переданы сотрудникам полиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о происшествии поступило спасателям 26 мая вечером. Подростки смогли дозвониться отцу, который велел им оставаться на одном месте и сообщил о происшествии в оперативные службы.

Мальчиков искали группы из 50 полицейских, казаков, сотрудников МЧС, охотников.

Подростков нашли 27 мая. Их состояние удовлетворительное.

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