Политик назвал условие разрешения украинского конфликта

Конфликт на Украине может быть решен только при участии Китая и США. По этому поводу заявил Романо Проди, бывший премьер-министр Италии и бывший глава Еврокомиссии.

“Либо американцы и китайцы договорятся, либо будет мира не будет”, – заявил он.

Проди отметил, что диалог между представителями Пекина и Вашингтона “частично начался”. При этом бывший глава Евросоюза назвал серьезной ошибкой отсутствие посредничества ООН в решении украинского кризиса. В связи с этим он поднял вопрос о том, что будет с миром в будущем, если глобальные организации перестанут выполнять свои задачи.