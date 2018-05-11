Политологи: встреча президента с губернатором Кубани — хороший знак для региона

Встреча Владимира Путина и Вениамина Кондратьева прошла 11 мая. На ней обсудили социально-экономическое развитие Кубани.

«Во-первых, Владимир Путин очень внимательно отслеживает все, что делается в крае. Во-вторых, у нынешнего губернатора уже сложилась команда, вместе с которой он выполняет те установки, которые президент ставит перед губернаторским корпусом, в том числе и в реализации «майских указов»», — отметил руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Первая после инаугурации встреча с губернатором по символизму настолько же сильна, как и первый визит Путина за границу. Когда президент посещает какое-то государство сразу же после инаугурации, это означает, что он будет отдавать приоритет этому направлению внешней политики. То же самое касается и беседы Путина с Кондратьевым. Мы понимаем, что президент в своем новом сроке будет делать упор, в том числе на сельское хозяйство и развитие морских территорий, о которых шла речь на встрече. Кроме того, нужно отметить, что эта встреча символична тем, что Кондратьев дал понять, что Кубань готова к выполнению «майских указов» несмотря на то, что потребуются какие-то финансовые затраты, увеличение финансовых потоков. Регион готов это сделать, готов изыскать эти финансовые потоки, в том числе путем роста экономики. Соответственно, другие регионы тоже не должны будут отставать в этом плане. В целом вся эта встреча однозначно усиливает позицию губернатора и является хорошим знаком», — считает политтехнолог Александр Топалов.

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