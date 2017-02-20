Политтехнологи: команда Кондратьева пережила уже несколько информатак против нее

По оценкам работающих в Краснодарском крае политтехнологов, команда губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пережила уже несколько информационных атак против нее.

За неполные два года, когда в Краснодарском крае губернатором стал Вениамин Кондратьев, в администрации почти полностью поменялся руководящий состав. В крае за это время удалось наметить пути решения многих застарелых вопросов. Активисты регулярно стали обсуждать проблемы за одним столом с главой края.

«Сейчас на Кубани фиксируется достаточно устойчивая социально-политическая ситуация. При этом осенью должны пройти выборы в краевой парламент. Очевидно, что отдельные группировки элит, утративших контроль над прежними сферами влияния, будут пытаться раскачать ситуацию и постараются воспользоваться предвыборной чехардой в своих целях. Самое главное, в любой ситуации задавать вопрос, кому это может быть выгодно», — рассказал краснодарский политтехнолог Александр Топалов.

Техника информационных войн широко использовалась еще в 90-е годы прошлого века в бизнесе и политике. Эта схема проста: заказной материал сначала размещают на малоизвестном информационном ресурсе, после этого активно раскручивают в социальных сетях. Затем в обсуждение втягиваются СМИ, пользующиеся авторитетом.

В политике с помощью заказных материалов прощупывается настроение населения региона и потенциальный протестный настрой. Эксперты отмечают, что это делается на Кубани в преддверии крупных региональных выборов. При этом читатели зачастую вычисляют заказной характер таких материалов, о чем пишут в комментариях — раз команде Кондратьева объявили войну, значит, глава региона задел чьи-то меркантильные интересы.

По версии политтехнологов, в случае с Краснодарским краем заказчиками могут выступать представители бывших элит или застройщики, допускающие нарушение градостроительных норм, которые предпочли бы «договариваться». Кондратьев требует жестко пресекать такие попытки. И подобные решения находят активную поддержку краснодарцев в соцсетях. Местные жители с одобрением говорят о том, что наконец-то хаотичная застройка города остановилась и проблемных микрорайонов в Краснодаре больше не будет, пишет «Российская газета».

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