Политтехнолог: главный итог выборов — на Кубани будет многопартийный парламент

Политтехнолог Александр Топалов 11 сентября прокомментировал итоги выборов в ЗСК. По его словам, все парламентские партии смогли достойно проявить себя.

«КПРФ и ЛДПР проходят в Законодательное собрание Краснодарского края по спискам. В парламент также попадает лидер региональных эсэров Хмелевской, который побеждает по одномандатному округу. Таким образом, все парламентские партии смогли достойно проявить себя на выборах», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» политтехнолог.

Топалов отметил, что отдельные внутренние конфликты и скандалы между региональным и федеральным руководством «Справедливой России» не позволили партии набрать достаточно голосов для того, чтобы попасть в ЗСК по спискам. Он уточнил, что представители ЛДПР и КПРФ получают возможность формировать свою повестку в краевом парламенте. Это будет полезно и для «Единой России», поскольку конкуренция и плюрализм в парламенте — главные принципы.

«Некоторые кандидаты, которые рассчитывали на депутатские мандаты, в парламент все-таки не попадут. Например, мэр Анапы Сергей Сергеев, скорее всего, не проходит в ЗСК из-за сравнительно низких результатов партии по своей территориальной группе. Причина — плохая работа местного секретаря отделения партии и достаточно вялая кампания по округу», — пояснил Топалов.

Эксперт добавил, что день голосования у большинства кандидатов и партий выдался достаточно интересным. Отсутствие серьезных нарушений — это показатель эффективной работы краевой власти и избиркома, хорошая репетиция перед грядущими выборами президента.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крайизбирком обработал 100% бюллетеней. Партия «Единая Россия» получила 70,77% голосов. Кандидаты от партии власти также победили в 31 одномандатном округе из 35.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что выборы в крае прошли без серьезных нарушений.

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. В новый состав войдут 70 депутатов.

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