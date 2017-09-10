Политтехнолог Топалов: единичные жалобы на избирком возникают из-за недопонимания

За ходом выборов следят не только наблюдатели и инспекторы, но и эксперты.

По словам эксперта Александра Топалова, избирательные кампании в этом году прошли интересно и без скандалов.

«В данный момент прибыло гигантское количество наблюдателей как от федеральных структур, так и от участников выборного процесса. Никаких серьезных нарушений на выборах не зафиксировано. Жалобы, которые поступают, скорее всего, носят единичный характер и касаются мелких недопониманий с комиссиями», — считает политтехнолог Александр Топалов.

На данный момент серьезных жалоб в адрес избиркома и правоохранительных органов от граждан не поступало.

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