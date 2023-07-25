Полномочия Конституционного суда могут быть расширены

24 июля 2023 года состоялось очередное заседание фракции СДП «Адолат» в Законодательном собрании Состоялась палата. Члены фракции обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О Конституционном Суде».

Проектом закона предусмотрено, что Конституционный закон «О Конституционном Суде» будет рассматриваться на предмет конституционности вопросов, вынесенных на референдум Конституционным Судом, а также что судьи Конституционного Суда будут избираться на десятилетний срок без права переизбрания. Вносятся изменения и дополнения.

>Основываясь на высшей юридической силе Конституции, законопроект обеспечивает безусловный приоритет Конституции и законов и их единообразное исполнение.