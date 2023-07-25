Полномочия по оказанию метрологических услуг переданы Национальному институту метрологии Узбекистана.

На заседании Законодательной палаты Узбекистана обсужден ряд законопроектов Верховное собрание. В частности, проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О метрологии» в связи с привлечением частного сектора в области сличения средств измерений» рассмотрен постатейно во втором чтении.

– Проектом закона определяются вопросы организации государственного метрологического контроля и ликвидации существующих монополий путем широкого привлечения частного сектора в сфере метрологических услуг и упразднения исключительных прав функций по оказанию услуг, – сказал депутат Н. Джумаев. – С внесенными изменениями полномочия по оказанию метрологических услуг в ведении Агентства по техническому регулированию и его региональных подразделений переданы Национальному институту метрологии Узбекистана. В результате конфликт интересов, возникающий при осуществлении государственного метрологического контроля и оказания метрологических услуг, будет устранен.

Законопроектом также предоставлено право оказания услуг по сличению средств измерений юридическим лицам (частный сектор), не являющимся органами государственного и хозяйственного управления. Это, в свою очередь, служит расширению поля деятельности субъектов хозяйствования, созданию здоровой конкурентной среды на рынке метрологических услуг.

Проект активно обсуждался депутатами. После вопросов и ответов, прений законопроект был принят депутатами