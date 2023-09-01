Полномочия по управлению акциями АО «Узсувтаминот», «Узогирсаноатлойиха» и «ТошуйджойЛИТИ» переданы Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщил Саидносир Усманов Глава информационной службы Минстроя и жилищно-коммунального хозяйства на брифинге в АОКА.
Согласно соответствующему постановлению Минстроя и жилищно-коммунального хозяйства выделено 8 приоритетных направлений деятельности Минстроя Определены местное и коммунальное хозяйство, а также утверждена программа реорганизации организаций системы министерства.
Согласно ему, Фонд развития Минстроя и Фонд развития Минжилкомхоза были объединены и превращены в единый фонд.
Внедряется система аттестации специалистов архитектуры, проектной деятельности и строительного надзора по 10 направлениям деятельности.