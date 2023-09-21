Польша больше не поставляет Украине оружие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 20 сентября, что Польша теперь прекратит вооружать Украину и сосредоточится на собственной обороне. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что об этом решении было объявлено через несколько часов после того, как Варшава вызвала посла Киева на фоне скандала, связанного с экспортом зерна.

” Мы больше не будем давать Украине оружие, потому что сейчас вооружаем Польшу более современным оружием”, – заявил Моравецкий. “Мы защитим”, – добавил премьер-министр.

Отмечено, что утром сентября 20 сентября Польша вызвала посла Киева для выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.