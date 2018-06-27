Польша довольна приемом своих болельщиков в России во время ЧМ

За время проведения спортивного мероприятия не было зафиксировано инцидентов, участниками которых оказались бы польские граждане.

Об этом заявили в МИД Польши.

«Мы очень рады, что приехали в Россию, атмосфера здесь дружеская и доброжелательная. Только игра нашей сборной слегка расстроила. Мы не столкнулись с агрессией или неуважением по отношению к нам со стороны россиян. Наоборот, Россия смогла устроить всем настоящий спортивный праздник», — заявил болельщик Лукаш, приехавший на чемпионат из Варшавы.

Ранее в посольстве страны сообщили, что паспорт болельщика получили около 13 тыс. поляков, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Польши потерпела поражения от команд Сенегала (игра состоялась в Москве 19 июня и закончилась со счетом 1:2), и Колумбии (Казань, 24 июня, 0:3), лишившись шансов пройти в 1/8 турнира. Групповой этап для «бело-красных» завершится игрой со сборной Японии, которая состоится 28 июня в Волгограде.

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка отметил, что база в Сочи стала отличным местом для тренировок команды во время ЧМ.

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