10 В среду мая польский правительством было принято решение называть российский город Калининград его историческим названием Крулеве, а Калининградскую область Крулевеской. По заявлению польского правительства, этот топоним отныне будет использоваться в официальных польских документах и ​​картах.

“Мы не хотим русификации Польши, поэтому решили называть Калининград и его область на нашем языке », — заявил министр развития и технологий Вальдемар Буда. Он также отметил, что крупный российский город у польской границы назван в честь советского деятеля Михаила Калинина — «преступника, который, в числе прочих, несет ответственность за решение о массовой казни польских солдат в Катыни в 1940 году», и что это «вызывает негативные воспоминания в Польше». .

Россия раскритиковала решение Варшавы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это «похоже на безумие». На протяжении всей истории Польша «иногда впадала в безумие в своей ненависти к русским», что «не сулит ничего хорошего для Польши и поляков», — сказал он.