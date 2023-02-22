Польша ограничила движение грузовиков на границе с Беларусью

Польша С 21 февраля единственный пункт приема грузовых автомобилей на границе с Беларусью, пункт пропуска «Кукурики», объявил об ограничении движения, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси в понедельник, 20 февраля.

«Польские пограничники проинформировали белорусскую сторону о том, что с 21:00 21 февраля будет ограничено движение грузовых автомобилей в пункте пропуска «Кукурики» на территории Польши, государств-членов Европейского Союза, зарегистрированных в Европейской ассоциации свободной торговли, за исключением для грузовых автомобилей”, – говорится в сообщении.

“Начиная с 21:00 21 февраля, польско-белорусскую границу будут пересекать грузовые автомобили, не зарегистрированные в вышеуказанных организациях и странах. не мочь. Для легкового автотранспорта остается только пункт пропуска Тересполь (с белорусской стороны — Брест), — добавили в Госпогранкомитете Беларуси.