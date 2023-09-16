Польша перестанет пускать машины с российскими номерами

Правительство Польши запретит въезд на свою территорию зарегистрированным в России легковым автомобилям с 00:00 17 сентября, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

“Этот запрет уже распространяется на российские грузовики. Теперь мы закрываем этот вопрос. Ни одна российская машина не въезжает в Польшу. “Уважаемые господа, это касается как коммерческих, так и частных автомобилей”, – сказал Каминский.

По его словам, этот запрет распространяется как на жителей России, так и других стран, управляющих автомобилями с российскими номерами. Каминский добавил: ” Автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу». На этой неделе Литва, имеющая общую границу с РФ, Латвией, Эстонией и Финляндией, объявила о запрете на ввоз автомобилей с российскими номерами. Правительство Эстонии сделало исключение для автобусов. Граница с Норвегией, которая не входит в Евросоюз, остается открытой для российских автомобилей.

8 сентября Еврокомиссия сообщила, как страны Евросоюза введут запрет на ввоз более 150 товаров из России, включая автомобили, личную одежду и средства гигиены.Он объяснил, что ему следует делать. После протестов Европейская комиссия постановила, что таможенным органам следует сосредоточить внимание на импортируемых автомобилях и применить «пропорциональный и разумный» запрет на другие товары, включая одежду.