Польша продлевает запрет на ввоз украинского зерна

В целях защиты своего сельского хозяйства Польша не будет импортировать украинское зерно даже после того, как 15 сентября истечет срок действия запрета на ввоз украинской сельхозпродукции, заявил вице-премьер Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.

По его словам, если запрет на ввоз украинского зерна не будет продлен на уровне ЕС, Варшава сделает это сама.

Польша не может пожертвовать своим сельским хозяйством, “об этом должны знать наши украинские друзья”, – цитирует Качиньского информационное агентство PAP.

При этом вице-премьер Польши отметил, что Польша оказывает политическую и военную помощь украинцам.

Лидер правящей национал-консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Качиньский сказал: «Мы хотим, чтобы они выиграли эту войну».