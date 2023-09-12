Польша собрала 10 тысяч солдат на границе с Беларусью

Польша собрала 10 тысяч солдат на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель польского МВД Мейсей Вонсик в интервью Польскому радио. При этом он отметил, что на польско-белорусской границе “абсолютное спокойствие”.

“Мы укрепили границу. Забор, который мы строим, очень важен и нам очень поможет. Кроме того, там находится 10 тысяч солдат – из них 6 тысяч в лагере, а 4 тысячи – непосредственно на границе. Кроме того, здесь находятся 5 тысяч пограничников и около 1000 полицейских”, – сказал Вонсик.

Известно, что 1 августа Польша увеличила свое военное присутствие на границе с Беларусью из-за увеличения потока мигранты на белорусской границе. За последний год власти Польши зафиксировали 16 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Беларусью.