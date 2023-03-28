Польша сообщила о возможном визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Варшаву. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски.

“Думаю, визит состоится в ближайшие дни, но не будем забегать вперед фактов. Мы обычно не объявляем об этом визите заранее, как это бывает с визитами других глав государств. В случае с президентом Зеленским такого заявления с точки зрения безопасности не будет», — сказал он.

По мнению Яблонского, Варшава и Киев — это будущее Украины, польской стороны и международного ведет интенсивные консультации с участием финансовых организаций.

“Переговоры продолжаются. Можно сказать, что они теоретические, но очень важные. Создается некая система, на основе которой работает этот механизм, его часто называют планом Маршалла для Украины», — сказал он.

Как отметил представитель МИД Польши, Польские компании очень заинтересованы в участии в реконструкции Украины.

«Встречи проходят регулярно. “Несколько сотен компаний уже подали заявки на созданную нами платформу обмена данными”, – сказал он.