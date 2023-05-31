Польша ввела санкции против двух миллиардеров Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова

Польша также ввела санкции в отношении 365 граждан Беларуси, в том числе 159 депутатов.

В МВД Польши заявили, что российский бизнесмен Сергей Колесников (81 место в рейтинге Forbes, богатство – 1 , 4 млрд долларов) и Игорь Рыбаков (84-е место в рейтинге Forbes, состояние — 1,4 млрд долларов), также заявили о применении санкций к польским структурам компании «Технониколь». Санкции также были введены в отношении еще 14 граждан, связанных с российским капиталом, из них 13 граждан России и один гражданин Белоруссии. Еще 20 организаций (из них 19 относились к России, одна к Белоруссии) и 365 белорусских граждан остались под санкциями.

В решении о внесении Рыбакова и Колесникова в санкционный список указывалось, что они работают в «основных отраслях экономики, в частности, в сферах, связанных с нефтепереработкой». По данным МИД Польши, это важный источник дохода для российских властей. Санкции включают замораживание активов Рыбакова, Колесникова и Boerner Service, Boerner Insulation, Boerner Synthetics Membranes (ранее Технониколь, Технониколь-Изоляция и Технониколь-ПВХ Мембраны) в Польше и запрет их участия в государственных закупках. Бизнесмены также включены в список иностранцев, не разыскиваемых в Польше.

Forbes направил запрос в пресс-службу компании «Технониколь» и представителю Рыбакова.

Санкции в отношении 365 граждан Беларуси были вызваны приговором, вынесенным журналисту польского общественного телеканала Polonia Анджею Почобуту, сообщает МВД Польши.