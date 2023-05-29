Польша закрыла границу для российских и белорусских грузовиков

Польша остановила пересечение своей границы грузовиками с российскими и белорусскими номерами. Об этом 29 мая сообщила местная радиостанция RMF24 на основании приказа министра внутренних дел. Новые правила будут действовать с 1 июня до особого распоряжения.

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Польское издание сообщает, что некоторые белорусские компании подготовились к такому сценарию и успели перерегистрироваться в Польше. Однако, по словам официального представителя правительства Питера Мюллера, компании, «связанные с режимами», находятся под контролем спецслужб.

“Для этого есть необходимые инструменты, в том числе список санкций, так как организации в Польше также могут быть включены в этот список”, — сказал представитель правительства.