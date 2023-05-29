Польша закрывает границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами

Польша полностью запрещает грузовикам с российскими и белорусскими номерами пересекать польско-белорусскую границу. Об этом говорится в объявленном 29 мая постановлении правительства. перевозки грузов через границу с Республикой Беларусь на полуприцепах и автопоездах; будет приостановлено до особого распоряжения”, – говорится в документе.

При этом в тексте не упоминается о запрете движения через границу Польши и Калининградской области России.

С апреля 2022 года российским и белорусским транспортным компаниям будет запрещено от перевозки грузов внутри стран ЕС в рамках пятого пакета санкций. реализация запрещена.

23 мая Государственная Дума обратилась к правительству России с просьбой исключить возможность «перевозки польскими автомобильных перевозчиков по территории Российской Федерации». Депутаты предложили разрешить российскому транспорту перемещать от границы до ближайших таможенных постов для перегрузки только грузовики.