Получаем газ из России по трубопроводу Узбекистан – министр энергетики РК

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев заявил, что теперь существует техническая возможность получения газа из Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

“Вы знаете, у нас есть несколько магистральных газопроводов. Мы сейчас ремонтируем эти газовые трубы. Благодаря этому мы сможем получать газ из Российской Федерации и обеспечивать общий транзит газа. Эта отрасль также может обеспечить транзит газа и поставку газа на внутренний рынок. Точную сумму мы сможем сказать к концу осени”, – сказал министр.