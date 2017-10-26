Получившего взятку таможенника порта Кавказ лишили права работать в госорганах

В Темрюкском районе суд вынес приговор бывшему заместителю начальника поста «Морской порт Кавказ» Руслану Синяговскому.

Он был задержан в своем кабинете сотрудниками краевого управления ФСБ. Сторона обвинения смогла доказать, что в прошлом году Синяговский пытался незаконно обогатиться почти на 450 тыс. рублей за счет поставок нефти. Штраф, который ему за это назначил суд, оказался больше 31 млн рублей.

Кроме того, Синяговскому запретили работать в госорганах:

«С лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий сроком на три года».

На момент совершения преступления Руслан Синяговский занимал должность замначальника таможни в порту Кавказ. Тогда он договорился с представителем «Черноморской буксирной компании» о взаимовыгодном сотрудничестве. Таможенник пообещал партнеру беспрепятственное и ускоренное оформление груза. Тонну топлива Синяговский оценил в 2,5 доллара США. Морской багаж получился весомым — около 3,5 тыс. т.

Партнер согласился передать деньги, но сообщил о вымогательстве правоохранителям. После того как сумма оказалась в руках чиновника, в кабинет наведались сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

— А журнал куда положили?

— Журнал?

— Чуть приоткройте.

— А что там в журнале?

— Я же не знаю, вам виднее.

В журнале находилась взятка в размере 7 тыс. долларов. В должности замначальника таможенного поста Руслан Синяговский проработал около одного года.

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