Полуфиналисты турнира по волейболу XXVIII Универсиады Кубани определятся 16 мая

Участвуют шесть вузов края.

Во второй день турнира студенты и студентки Кубанского Госуниверситета проиграли коллегам из КубГАУ с одинаковым счетом — 0:2.

У девушек упорной борьбы не получилось. Аграрии закономерно победили.

«Мы являемся победителями этой Универсиады уже который год. Для нас важно побеждать каждую игру. Мы старались не отставать и для себя не создавать каких-то проблем», — сказала участница универсиады Юлия Жегалина.

Захватывающей стала встреча студентов КубГТУ и сверстников из университета физической культуры, спорта и туризма. В стартовой партии политеховцы разгромили фаворита — 25:12. Физкультурники сравняли счет во второй — 25:15. И победитель определялся в дополнительном сете. В напряженной концовке волейболисты технического университета были сильнее — 16:14.

«Неожиданно, если честно. Мы собрались, мы знали, что нам терять нечего. Если мы проиграем, нам ничего не будет, но если выиграем, то мы, считай, чемпионы», — сказал участник универсиады Виктор Мостовой.

Решающие матчи турнира пройдут 18 мая.

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